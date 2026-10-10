В Челябинской области 24 родителя получили сроки за питбайки детей

В Челябинской области с января 2026 года возбуждено 24 уголовных дела по статье 151.2 УК РФ против родителей, разрешивших детям ездить на питбайках, девять из них уже завершились обвинительными приговорами.
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