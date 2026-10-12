Рустам Минниханов провел встречу с послами арабских государств в России

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с делегацией послов арабских государств в России – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.
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