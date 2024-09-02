Володин: немцы сказали Шольцу «уходи» на выборах в Тюрингии и Саксонии

Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в парламенты Тюрингии и Саксонии едва прошла порог 5%, немцы таким образом сказали «уходи» этой политической силе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября в Telegram-канале.
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