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Воронежские новости

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14 октября в Воронеже отключат горячую воду на 12 часов

14 октября в Воронеже отключат горячую воду на 12 часов

В среду, 14 октября, в Воронеже временно отключат горячую воду в домах на десятках улиц. Ограничения связаны с заменой задвижек на трубопроводе возле котельной на Ленинском проспекте.

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