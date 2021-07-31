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В Приморье ожидается дождливая неделя, жара начнёт спадать - Борис Кубай

В Приморье ожидается дождливая неделя, жара начнёт спадать - Борис Кубай

После затяжной жары Приморью обещают дождливую неделю. Температура понизится на 1-5 градусов. Во Владивостоке дождивая погода установится вплоть до 6 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примгидромет".

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