Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Виртуальные помощники отвечают на вопросы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые помогут жителям Москвы быстро находить необходимую информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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