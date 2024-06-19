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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Виртуальные помощники отвечают на вопросы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые помогут жителям Москвы быстро находить необходимую информацию.

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