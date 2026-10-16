A new Bowling Green State University/YouGov poll in Ohio finds Amy Acton (D) leading Vivek Ramaswamy (R) in the governor’s race, 50% to 44%, with Don Kissick (L) at 4%.
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