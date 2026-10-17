20 наблюдений «Хаббла» позволили астрономам определить, что быстро вращающаяся ледяная Хаумеа имеет плотное каменное ядро под оболочкой, богатой льдом У карликовой планеты Хаумеа на окраине Солнечной системы плотное каменное ядро, окружённое богатой льдом оболочкой.
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