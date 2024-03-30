У парка Галицкого в Краснодаре с утра выстроились очереди на вход в Японский сад в день его годовщины

У парка Галицкого в Краснодаре с утра выстроились очереди на вход в Японский сад в день его годовщиныЯпонский сад Краснодара сегодня отмечает год с открытия внушительной очередью за QR-кодами, по которым внутрь пропускают посетителей.
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