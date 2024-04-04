Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

В Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе появится образовательный комплекс на 1 тыс. 575 мест В настоящее время мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства пяти новых объектов в рамках программы по поддержке создания рабочих мест.
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