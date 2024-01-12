Неудобно отказаться: почему близкие всегда склоняют выпить на Старый Новый год

Практически ни одно новогоднее празднование не обходится без шумного застолья и алкоголя. За разговорами потребление горячительных напитков возрастает, и, как правило, поднимая тост за тостом, люди теряют чувство меры.
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