Йеменские хуситы продолжают сбивать американские беспилотники MQ-9 в воздушном пространстве Дамара (ВИДЕО)

Йеменские хуситы продолжают сбивать американские беспилотники MQ-9 в воздушном пространстве Дамара. Американские ВВС потеряли над Йеменом уже десять дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper с начала боевых действий между Палестиной и Израилем.