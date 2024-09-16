Йеменские хуситы продолжают сбивать американские беспилотники MQ-9 в воздушном пространстве Дамара (ВИДЕО)

Йеменские хуситы продолжают сбивать американские беспилотники MQ-9 в воздушном пространстве Дамара. Американские ВВС потеряли над Йеменом уже десять дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper с начала боевых действий между Палестиной и Израилем.
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