Русская весна
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Русская весна

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Армия России уничтожает чешские самоходки Zuzana на фронте у Херсона (ВИДЕО)

Армия России уничтожает чешские самоходки Zuzana на фронте у Херсона (ВИДЕО)

В ночь на 14 января операторы «Ланцетов» группировки войск «Днепр» поразили вражескую самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства на правобережье Днепра у населённого пункта Тягинка.

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