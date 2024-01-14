Армия России уничтожает чешские самоходки Zuzana на фронте у Херсона (ВИДЕО)

В ночь на 14 января операторы «Ланцетов» группировки войск «Днепр» поразили вражескую самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства на правобережье Днепра у населённого пункта Тягинка.
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