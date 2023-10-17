Куликов сделал передачу в матче с «Нью-Джерси». У защитника 0+2 в 3 играх

Защитник «Флориды» набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 3 игры. Сегодня за 18:54 (2:54 – в меньшинстве) у Куликова 1 бросок в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».