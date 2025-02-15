«Простила я давно»: жена Natan сделала неожиданное признание после его измен

Супруга рэпера Natan сделала неожиданное признание о своей жизни после его измен. Анастасия Швецова решила в личном блоге поднять тему, связанную с тем, что же такое настоящая любовь, подчеркнув, что за нее всегда нужно бороться до последнего.
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