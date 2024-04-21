Конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы США прислушались к Путину

Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill.