Конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы США прислушались к Путину

Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill.
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