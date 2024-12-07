У командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получилось снизить случаи дезертирства среди военных у населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), однако подобные решения чреваты необоснованными потерями.
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