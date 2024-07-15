Более 2 тыс. военнослужащих по призыву Балтийского флота уволены в запас без задержек

За время военной службы в соединениях и воинских частях Балтийского флота военнослужащие освоили навыки работы на современных образцах военной техники, кораблях различных классов, современных системах ПВО, связи и автоматизации.
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