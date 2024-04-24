«Подушка безопасности на любые цели». Новый механизм сохранить деньги россиян

С января 2024 года в России начала свою работу программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
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