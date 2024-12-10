У каких 4 знаков зодиака жизнь перевернется с ног на голову из-за ретроградного Юпитера до 4 февраля Алёна Юрьева Ретроградное движение планет всегда вызывает повышенное внимание, ведь в такие периоды энергии небесных тел направлены не вперед, а внутрь.
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