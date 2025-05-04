Прогноз погоды в Крыму на 4 мая В Симферополе +19 и облачно с прояснениями В Севастополе +16 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +17 и малооблачноВ Джанкое +22 и облачно с прояснениямиВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +17 и облачно с прояснениямиВ Керчи +17 и обл.