Огненные шары Наги — феномен реки Меконг, не разгаданный учеными

Огненные шары Наги, которые также называют «огни Меконга» и «призрачные огни» — явление, которое можно видеть над рекой Меконг, разделяющей Восточную и Юго-Восточную Азию.
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