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Регионы России

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Фёдору Мехнину предъявлено обвинение в новых эпизодах насильственных действий в отношении детей

Фёдору Мехнину предъявлено обвинение в новых эпизодах насильственных действий в отношении детей

По данным следствия, тело девочки было обнаружено в начале июля в лесополосе СНТ под Тосно. Она получила не менее 29 ножевых ранений и была задушена лямкой от рюкзака.

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