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На полигоне «Дубровичи» в Рязанской области участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» вручили более 40 единиц боевой техники

На полигоне «Дубровичи» в Рязанской области участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» вручили более 40 единиц боевой техники

На полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области состоялась церемония передачи боевых машин десанта второго поколения БМД-2 командам, участвующим в международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод».

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