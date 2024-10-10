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Эстрадная «мафия» раздавлена?: как наши артисты поплатились за фальшь, наглость и жадность - не могут продать и пол зала

Эстрадная «мафия» раздавлена?: как наши артисты поплатились за фальшь, наглость и жадность - не могут продать и пол зала

Здравствуйте! Мы с вами, наконец-то, стали свидетелями, то ли справедливой ответочки, то ли удачного для нас стечения обстоятельств.

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Комментарии
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Александр Денисов
Надоели эти поющие под фанеру &quot;румыны с евреями&quot;...
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7 час.
Алекс Сэм
Punks not dead, а все перечисленные в статье в принципе все целулоидные , не настоящие.
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5 час.
ct
cto talykova
Как то странно идти на концерт, когда стоимость билета равна стоимости дрона или десяток гранат. ? Я что то ни разу не слышала, чтобы они в госпиталях давали концерты выздоравливающим. Потому что петь песни они не могут, а только орать и бегать по сцене, изображая не пойми что. Песни военные,лирические,патриотические поются голосом, А голосов то у наших &quot;звёзд&quot; давно нет. Да и кому они интересны со своими ужимками и прыжками.
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5 час.

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