Эстрадная «мафия» раздавлена?: как наши артисты поплатились за фальшь, наглость и жадность - не могут продать и пол зала

ct

cto talykova

Как то странно идти на концерт, когда стоимость билета равна стоимости дрона или десяток гранат. ? Я что то ни разу не слышала, чтобы они в госпиталях давали концерты выздоравливающим. Потому что петь песни они не могут, а только орать и бегать по сцене, изображая не пойми что. Песни военные,лирические,патриотические поются голосом, А голосов то у наших "звёзд" давно нет. Да и кому они интересны со своими ужимками и прыжками.