Полицейские Нижнекамска задержали наркосбытчика

Сообщение о подозрительных молодых людях в одном из гаражных кооперативов поступило в дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району от бдительных граждан.
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