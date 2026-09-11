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Татар-информ

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Более 36 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе «Мобильный избиратель»

Более 36 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе «Мобильный избиратель»

На сегодняшний день голосовать на выборах депутатов Госдумы РФ с помощью механизма «Мобильный избиратель» собираются 36 680 татарстанцев.

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