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С Днём Защитника Отечества

С Днём Защитника Отечества

Дорогие наши мужчины!Поздравляем вас c Днём Защитника Отечества!Помните, что мы любим вас не только потому, что вы красивые и харизматичные!Вы чуткие, заботливые, честные, отзывчивые, понимающие, терпеливые, щедрые!Спасибо, что понимаете нас, или в некоторых случаях хотя бы пытаетесь!Желаем прочных нервов и стального здоровья, настоящей выдержки и  .

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