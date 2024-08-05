Конкурс на некоторые направления в Мининском превысил 20 человек на место

Самое большое количество заявлений от абитуриентов в Мининский университет поступило в этом году на лингвистический факультет, факультет гуманитарных наук и факультет управления и социально-технических сервисов.
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