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Руспродсоюз сообщил об увеличении стоимости новогоднего стола

Руспродсоюз сообщил об увеличении стоимости новогоднего стола

Новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в предыдущем. Больше всего цены поднялись на мандарины, курицу и яйца, сообщили аналитики ассоциации «Руспродсоюз» в интервью «Российской газете».

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