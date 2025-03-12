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Мода и Шоу-бизнес

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Врачи обнаружили у звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной онкологию

Врачи обнаружили у звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной онкологию

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной обнаружили онкологическое заболевание. Сообщается, что болезнь была выявлена в ходе обследования, когда актриса обратилась к врачам с жалобой на боли и тошноту.

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