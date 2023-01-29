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Гальтье об 1:1 с «Реймсом»: «Наш первый тайм усыплял – ни ритма, ни интенсивности. Беспокоиться не о чем, но нужно возвращаться на путь побед»

Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:1). «Наш первый тайм был усыпляющим – без ритма, без интенсивности, и нас быстро раскусили.

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