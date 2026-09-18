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Верховный суд запретил взыскивать ущерб с чиновника ФСИН

Верховный суд запретил взыскивать ущерб с чиновника ФСИН

Верховный суд частично отменил решение по уголовному делу в отношении чиновника ФСИН — главного специалиста Центра госимущества и материально-бытового обеспечения пенитенциарного ведомства .

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