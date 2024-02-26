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За рулем

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Ищете недорогую иномарку с автоматом? Вот эти – точно не берите!

Ищете недорогую иномарку с автоматом? Вот эти – точно не берите!

О машинах с автоматами, которых следует избегать, рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Ведь, с одной стороны, коробки, которые при нормальном обслуживании способны пройти более 300 тысяч км – вовсе не миф.

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