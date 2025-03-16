♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Павлишин
    Звоню вам дурочка и тупо ржу вам в ухо минуты двеДрель
  • Tania Еременко
    Конечно - своё возьмём,  и наступит мир во всём мире.👍😀😜Буйство в Киеве: ...
  • Иван Ураганов
    Мне оливки нравятся и чёрные и зелёные.Повзрослела

Мумия из каменного века отомстила ученым: умерли все, кто к ней прикасался. Загадка ледяного монстра

Мумия из каменного века отомстила ученым: умерли все, кто к ней прикасался. Загадка ледяного монстра

В 1991 году туристами Хельмутом и Эрикой Симон во время их похода по Эцтальским Альпам на высоте более трех тысяч метров были обнаружены скованные льдом мумифицированные останки человека возрастом в 5300 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Зачем обвинять мумию в автокатастрофе или сходе лавины?
Ответить
19 час.
наверх