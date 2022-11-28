Обзор современного ДОТа с точки зрения его способности противостоять огневым средствам поражения.Аннотация:К нам приехала 15 тонная стена, а по сути часть военного ДОТа и наша задача постараться ее пробить! В программе АК74У и разные патроны 5.
Обзор современного ДОТа с точки зрения его способности противостоять огневым средствам поражения.Аннотация:К нам приехала 15 тонная стена, а по сути часть военного ДОТа и наша задача постараться ее пробить! В программе АК74У и разные патроны 5.
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