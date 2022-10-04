Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него

Bloomberg: торговый дефицит Турции увеличился на 300% из-за дорогого газа Торговый дефицит Турции, одного из главных покупателей российского газа, Bloomberg: торговый дефицит Турции увеличился на 300% из-за дорогого газа Торговый дефицит Турции, одного из главных покупателей российского газа, увеличился почти на 300 процентов в годовом исчислении до 10,4 миллиардов долларов в сентябре с 2,6 миллиардов в этом же месяце в 2021 году на фоне роста импорта энергоресурсов, пишет Bloomberg.