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Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него

Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него

  Bloomberg: торговый дефицит Турции увеличился на 300% из-за дорогого газа Торговый дефицит Турции, одного из главных покупателей российского газа,  Bloomberg: торговый дефицит Турции увеличился на 300% из-за дорогого газа Торговый дефицит Турции, одного из главных покупателей российского газа, увеличился почти на 300 процентов в годовом исчислении до 10,4 миллиардов долларов в сентябре с 2,6 миллиардов в этом же месяце в 2021 году на фоне роста импорта энергоресурсов, пишет Bloomberg.

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