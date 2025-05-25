Захарова: в России оценят безобразный акт грузинского певца с триколором РФ

t.me/МИД России Правоохранительные органы РФ дадут соответствующую оценку безобразному акту грузинского певца с российским триколором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
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