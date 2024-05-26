Викторию Боню на закрытии Каннского фестиваля сравнили с капустой

Виктория Боня на закрытии Каннского фестиваля. Фото: EASTNEWS/AFP. В Каннах завершился 77-й Международный кинофестиваль: по красной дорожке вечером 25 мая прошли голливудские звезды и европейские знаменитости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии