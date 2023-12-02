Украинская пресса со ссылкой на депутата Рады: Пока проблема Залужного не будет решена, Зеленский не будет проводить выборы

На Украине продолжается обсуждение тематики отказа Зеленского от проведения выборов в 2024 году. Напомним, что ранее Зеленский в интервью западным журналистам объявил, что он бы, дескать, и провёл бы выборы, но только вот украинцы не хотят… Кого именно имел в виду Зеленский и откуда у него информация без проведения реальных социологических опросов о мнении украинцев, глава киевского режима не сказал.