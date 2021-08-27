Афганистан. Среди беженцев, что-то нет ни женщин, ни детей

Позитив для оптимистовПолитикаАфганистан. Среди беженцев, что-то нет ни женщин, ни детей Вспомнились наши "беженцы" во время Великой Отечественной, которых в документальной хронике показывали.Вернуться к статье262НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваА что тут удивляться? Женщина для них не человек, а детей бабы еще пачками нарожают....Евгений Кислинскийиз советской комедии Гайдая, "женщина друг человека."Элина МорозоваАга, друзей бросают в беде....Евгений Кислинскийдрузья, вещь не постоянная, все зависит от обстоятельств.NatalyМы привыкли слышать, что в исламских странах женщинам запрещают выходить на улицу без мужа и забивают женщин камнями в наказание. Но многие считают, что мизогиния в исламе связана скорее с культурой, чем с самой религией. В исламе же с самого начала заложена идея равенства — многие феминистки в исламских странах ссылаются на религию, отстаивая свои права. Причина сексизма в исламских странах — в культуре конкретных стран, а не в исламе. Религиозные предписания в таких странах, как Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия, издают мужчины, которые с рождения находятся под влиянием культурных сексистских традиций. Так что проблемы женщин-беженок не в том, что они из исламской среды, а в том, что они из сексистской среды.Некоторые люди на Западе считают, что корни насилия лежат в исламе; они думают, что ислам и феминизм несовместимы. Понимаю, почему эти люди так думают ,тем не менее важно отметить, что исламские женщины получили право собственности, право на образование, право на развод и многие другие права, за которые западные женщины боролись спустя столетия, ещё давным-давно, и получили они их благодаря исламу. Так что если уж и придираться к какой-то цивилизации из-за заложенного в ней сексизма, то скорее к западной.Михаил добрый маргиналВ исламских странах в афгане в том числе баба может выйти с 5 летним сыном он уже считается мужиком. И кто тронет пиндец тому.NatalyВезде и всюду кричат, что афганских женщин надо спасать. Что-то в этой теме меня коробило, но что именно, я не понимала. Дело не в том, что эти женщины где-то далеко, а их уклад жизни совершенно чужд, нет. Как бы там ни было, человек в глубине души всегда сочувствует другому человеку, ведь от несчастий никто не застрахован. Обидно, что ли. Почему все хотят спасать афганских женщин, не спасая наших?Наши они же здесь, рядом, в поле зрения и досягаемости. Моё мнение может показаться неправильным и некрасивым, поэтому хочу отойти от темы спасения зарубежных женщин и поговорить больше о том, почему на наших всем всё равно (как всегда). Менталитетно, слово корявое, но выражусь так. Помогать всем вокруг, оставляя себя в беде, у нас менталитетно. БОльшая часть ресурсов уходит во вне и лишь то, что останется, годится для себя. Черта больше женская, чем мужская. Это ещё одна из причин, почему помощь кому-то надо начинать с помощи себе. Мужчин, давайте говорить честно, положение женщин всего мира волнует мало. Остаётся уповать на то, что женщины сами будут помогать другим женщинам. Опять двадцать пять. Как можно помогать, когда ты сам без ресурса и без помощи?Улавливаю здесь лицемерие. Помогать жителям зарубежья красиво и гуманно, ведь те далеко, а помощь заключается в добрых словах поддержки и солидарности с позицией ущемлённых. Гораздо сложнее помогать тем, кто рядом. Лично я знаю только одну женщину из пяти, которая не состояла в отношениях с абьюзером. Остальные четыре хлебнули горя. Даже помогать не тем, кто рядом, а помогать себе. Эти четыре женщины, души не чаявшие в своих абьюзерах, оправдывали все их поступки. Рукоприкладство было только у одной, в простонародье сказали бы, что остальным грех жаловаться, а нет. Искривлённое восприятие себя и мира тоже абьюз. Сломанных отношениями людей у нас много. Столько же вопросов без ответов. Почему женщины себя не ценят, не уважают, не любят? Почему бегут обратно по первому зову, лишь бы получить хоть чуточку внимания? Почему у мужчин столько власти над женскими чувствами, пусть даже это неосознанно? Чтобы быть в состоянии помочь другому, нужно как минимум знать себя. Всё начинается с себя. А мы как рыбки барахтаемся и что-то твердим про гуманность и сочувствие. Какая может быть речь про помощь зарубежным женщинам, когда нам самим помощь нужна? Сапожники без сапог.Михаил добрый маргиналУважение и статус, которыми пользуется мусульманская женщина, определяются не ее физической привлекательностью и участием в социальной жизни наравне с мужчиной, а ее благочестием и стремлением скрыть свою красоту и сексуальность, свое женское очарование и хранить их для того мужчины, с которым она состоит в браке. На самом деле Ислам предписывает хиджаб не только для защиты общества от негативного действия бесконтрольного полового влечения и защиты чести и достоинства женщины, но и для нейтрализации ее сексуальности, чтобы женщина была позитивной, конструктивной, а не вредоносной силой в обществе. Благодаря ее скромному одеянию и добропорядочности мужчины могут относиться к ней как к личности, а не как к сексуальному объекту, то есть ее ценность для общества определяется не ее физической привлекательностью, а исключительно ее человеческими достоинствами. Для мусульманской женщины источником общественного уважения и статуса являются ее характер и личные качества, ее скромность и достоинство, благочестие и образованность и ее роль жены и матери.NatalyТуареги – мусульмане по вероисповеданию, однако их религиозные традиции очень оригинальны. Издавна здесь было заведено, что именно мужчина не должен открывать лицо. В день совершеннолетия юноша получает от отца две главных подарка – обоюдоострый меч и специальную лицевую накидку. Без нее нельзя выходить на люди, ее же нужно носить и дома, прикрывая лицо даже во время еды и сна. Туареги – один из самых загадочных народов Африки. Современные кочевники сохранили древнюю культуру, и многое в их повседневной жизни кажется нам удивительным. Пожалуй, их главное отличие от всего остального мира – это традиция матриархата. Только здесь девушкам до свадьбы разрешается иметь несколько любовников, а мужчины после достижения совершеннолетия обязаны носить лицевое покрывало.Мораль в отношении девичьего способа жизни вполне демократична: девушкам разрешается познать нескольких любовников до замужества.Как правило, мужчина может приехать в шатер возлюбленной, провести с ней ночь, но это отнюдь не гарантия того, что он останется здесь же и в следующий вечер. Как правило, девушки выходят замуж в возрасте 20 лет, претенденты на руку и сердце должны упражняться в стихосложении, посылая красавице поэтические строки. Девушки имеют право им ответить, правда, используют они свой уникальный алфавит «тифинаг», усвоенный от матери (мужчины в этом племени используют латинский или арабский алфавит). Туарегская пословица гласит: «Мужчина и женщина рядом друг с другом глазами и сердцем, а не только постелью». В обществе туарегов сложился удивительный строй: мужчины превосходно владеют боевым искусством, они бесстрашные воины и прекрасные торговцы, женщины – хранительницы культурного наследия, именно они обучены грамоте, продолжают фольклорную традицию. Словом, этнос туарегов – яркий пример того, что в социуме равноправие мужчин и женщин – достижимо. Главное – правильно распределить обязанности.NatalyТуареги – мусульмане по вероисповеданиют, но личики закрыты у мужчин тогда ка женщины лиц не скрывают))))Михаил добрый маргиналЖенщина туарег. Наташ в пустые и талибы лицо закрываю . особенно в бурю не наденешь мы ездили кирпич съешь пыли)))))Михаил добрый маргиналКавбой тож платки надевали))))Борис Шумилов"А стремятся эти мужички в аэропорту именно туда, где пособия платят и работать не надо! А потом под шумок и детей с оставленными женами перевезут. " - Морозова, а ты готова с мужем и детьми, на край света.))) https://www.youtube.com/watch?v=stl34CF3T9MМайя MajaАга.. Интересно, как можно оценить женскую " скрытую сексуальность и красоту," если она и словом не имеет права перекинуться ни с кем, кроме родни и мужа?)))) Ее качества в хиджабе и так не видать никак и нигде:) ТТак что все это "... Благодаря ее скромному одеянию и добропорядочности мужчины могут относиться к ней как к личности, а не как к сексуальному объекту, то есть ее ценность для общества определяется не ее физической привлекательностью, а исключительно ее человеческими достоинствами...." слова, слова,слова для заморачивания мозгов)))))Михаил добрый маргиналМая понимаешь ты хочешь перевести их законы в нашу действительность.где женщина охраняется не мужем ,а государством.Ну вот представь нету полиции .отдаваться всем или выбрать защитника?Михаил добрый маргиналИ еще ты путаешь наложницу с женой. Она как и муж может уйти.NatalyНесмотря на то, что наши космические корабли бороздят просторы Вселеннойв обществе до сих пор живее всех живых патриархальные анахронизмы, отравляющие жизнь многим женщинам. Главная цель женщины - удачно выйти замуж Девочкам с детства сердобольные родительницы вкладывают в голову некую сакральную идею - для женщины главное не реализация своего потенциала, а удачное замужество. Зачем учиться, стремиться, развиваться, если вот оно - замужество, настоящее бабье счастье. В силу патриархальных установок замужние женщины жалеют "одиноких неудачниц", даже если муж у них явная асоциальная личность, тогда как у "неудачницы" вместо непонятного маргинала дома ожидают спокойствие, увлечения и кот. Более того, свободную от отношений женщину некоторые дамы уверенно называют "невостребованной", таким образом идентифицируя себя с неким товаром на полке, который либо нарасхват (замужем), либо залежалый (невостребованный). Иные женщины ломают себя, идут на поводу у агрессивного окружения, устроившего ей прессинг, и выходят-таки замуж. Чтобы либо мириться и терпеть, либо годы спустя развестись.Материнство - основная потребность женщины Живут на свете мужчины, искренне негодующие вслед женщине, посмевшей заявить, что детей она рожать не планирует. При этом эти же чудаки на букву М, гордо выпятив грудь, сообщают, что это женщины должны их добиваться, а не наоборот, так как именно они, великие семяносители, дарят женщине возможность исполнить свою природную функцию - репродуктивную. При этом нередко в нашем обществе слышен отчетливый плач Ярославны - это плачут обездоленные мужчины, у которых какие-то непонятные бывшие, спекулируя младенцами от соседа, требуют алименты. Основная же проблема в том, что будучи уверенным в природном желании женщины сложить свое тело, будущее, реализацию и обычные человеческие потребности на алтарь материнства, многие мужчины фактически не принимают активного участия в новой декретной жизни женщины, не отказываясь от своей прежней жизни и ритма. Забота о пожилых родственниках - женская обязанность До сих пор всю тяжелую работу по уходу за больным родственником чаще всего возлагают на женщину. Опять эта природа, ведь в женщину вшиты установки по уходу, она любит о ком-нибудь заботиться, ей несложно. Она же женщина, ей с этим проще, уверенно заявляют мужчины, спихивая свою недееспособную мать на жену и требуя, чтобы она ушла с работы. дабы заниматься обслуживанием больного родственника. В силу подобных стереотипов часто женщина вынуждена отказаться от участия во внешнем мире, посвятив свою жизнь уходу за пожилым или больным человеком. Настоящей женщине карьера не нужна Согласитесь, если мужчина уверенно движется к вершинам карьеры, у окружающих он вызывает всеобщее одобрение и восторги. Красавчик. Если подобным занимается женщина, все что она вызывает - это подозрение. Значит, она плохая хозяйка, мать и жена. К мужчинам таких требований не наблюдается. Более того, на собеседованиях работодатели не стесняются задавать женщине нескромные вопросы о ее интимной жизни и планах на детей. И если выбор предстанет между мужчиной и женщиной с аналогичными знаниями и опытом, однозначно выберут мужчину. Ему же в декрет не надо уходить. Кроме того, часто в больших компаниях продвигают именно мужчину, даже если он менее опытен и более инертен, так как женщинам несправедливо приписывают излишнее кокетство и неустойчивость нервной системы. Все это привело к тому, что по данным издания Fortune, лишь 10% женщин в мире занимают руководящие посты. Подобные стереотипы, насаждаемые обществом в довольно агрессивной форме, препятствуют развитию здорового и положительного социума. Ведь страшно не то, что женщину фактически выталкивают замуж, пугая тикающими часиками, тоскливо вздыхающими котами и фертильностью ("бабий век короток"), тем самым лишая возможности достойной самореализации, а то, с чем именно в этом самом замуже она может столкнуться без финансовой и эмоциональной самостоятельности. Ведь в таком случае ее благополучие и комфорт полностью зависит от порядочности и настроения мужчины рядом.Майя MajaЯ о смысле твоего текста. Больше не надо додумывать ничего;)Майя MajaЯ никого ни с кем не путаю.Элина МорозоваЧто вы считаете "краем света"?Михаил добрый маргиналНету у нас ни какого строя не Патриархата не матриархата .Все бабы замужем за государством которое охраняет и оберегает ее от мужа.Она не обязана чего то уметь .ее надо полюбить такая какая она есть.но много условий к поведенью мужика.так кая же ситуация у мужика.все пытаются быть главными и семья как в басне лебедь .рак и .щука. Родивщая баба считает себя девой марией родившей бога.которой обязан весь свет. ее его родственники.муж должен исполнять все желания веть родив она стала умней))))А беда в том ,что мужик не может просто так любить ребенка особенно мальчика.лет в 18 он ваше хочет дать ему пинка и пшол арбайтен.Маме надо дать ребенку 10 образований.Папаня понимает всена чадо уйдет вся жизнь.это бабы прозвали кризисом среднего возраста.и мужик просто уходитоставляя бабу с 20 летним ребеночком.которого она должна поставить на ноги и воспитать.)))))СергейНу и зачем ты нужен такой муж, спихнул жену на государство, а сам сутками пиндишь в интернете )))))Михаил добрый маргиналпервое Талибы с бабами не воюют.а кто работал на америку их херачат без вопросов. Про армию наши тож чейто в вов отступали до москвы и баб оставляли которы немцы насиловали,и не смогнув защитить еще баб этих в лагеря отправляли. И на картинки бабы по моему с детьми или я ошибаюсь?NatalyМладенец мужского пола — это победа, успех. Младенец женского пола — унижение, неудача. Мальчик — бача, так называют ребенка-сына. Девочка — «другая», дохтар. Дочь. Женщину, которая возвращается домой с сыном, могут чествовать церемонией нашрах, во время которой играет музыка и возносятся молитвы. Гостей будут обильно кормить и поить. Новоиспеченной матери преподнесут подарки: дюжину кур или несколько фунтов сливочного масла, чтобы помочь ей кормить грудью своего маленького сына — пусть тот растет здоровым и сильным. Она получает более высокий статус среди женщин. Та, что способна рожать сыновей, — успешная, достойная зависти женщина; она — воплощение удачи и образа хорошей жены. Если же рождается дочь, молодая мать нередко покидает родильное отделение в слезах. Она вернется в свою деревню с опущенной от стыда головой, и, возможно, ее станут высмеивать родственники и соседи. Ей могут несколько дней отказывать в пище. Муж может избить жену и выгнать из дому, и ей придется спать вместе со скотиной — в качестве наказания за то, что принесла в семью еще одно бремя — дочь. А если у матери новорожденной уже есть несколько дочерей, над ее мужем станут потешаться как над слабаком, с которым отказывается сотрудничать природа, называя его мада пошт. Перевод: «тот, чья женщина родит только девочек». Один ребенок рождается с обещанием будущей собственности, и целый мир ждет его за порогом. Другая рождается с единственным активом, который надлежит строго блюсти и контролировать: со способностью когда-нибудь родить собственных сыновей. Она, как и ее мать до нее, явилась на свет в стране, которую ООН называет худшим местом в мире из всех, где можно родиться. И самым опасным местом для тех, кто родился женщиной.Михаил добрый маргиналвсё, что ниспослано Всевышним является благом для его созданий. Все запреты созданы исключительно ради защиты жизни, здоровья, чести, потомства и имущества человека. Так как женщина в Исламе – это сокровище, которое нужно хранить и относиться крайне бережно, Аллах возложил обязанность на мужчин защищать, опекать и оберегать от мерзостей этого мира и предостерегать от наказания в мире вечном. Учитывая то, женщина является слабым полом физически, морально и духовно, ответственность за нее всегда несет опекун мужчина (отец, муж, дядя и т.д.). Посланник Аллаха ﷺ сказал: Обходитесь с женщинами хорошо (то есть относитесь к ним наилучшим образом, не притесняйте их, соблюдайте их права, уважайте, направляйте к добру…)».Майя Maja"...уважайте, направляйте к добру…)" (с) Мы очень хорошо видим как их мужчины видят "добро" и как "правильно направляют"(((. Дикари и тираны.Комментировать
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