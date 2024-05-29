Подробный механизм образования пигментных пятен под воздействием солнечного излучения Ирэн ОрлонскаяС приходом весеннего солнца природа оживает, а сердца наполняются радостью и желанием провести больше времени на улице, наслаждаясь лучами теплого солнца.