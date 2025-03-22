РИА: арестованные в СИЗО Москвы и Подмосковья смогут покупать красную икру

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области могут заказать красную икру. Такая услуга появилась в магазине, занимающейся продажей готовой еды для арестованных, передает РИА Новости.
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