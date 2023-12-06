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"Остин отчитал Резникова". Washington Post: что было за кадром контрнаступа ВСУ

"Остин отчитал Резникова". Washington Post: что было за кадром контрнаступа ВСУ

The Washington Post опубликовал неизвестные подробности того самого контрнаступа, который ждал весь западный мир и который так бесславно закончился.

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