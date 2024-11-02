Госдеп: Трамп до инаугурации может потребовать от РФ отвести войска

TASS/AP/Julia Demaree Nikhinson Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп при победе на выборах может потребовать от России отвести войска с Украины до официальной инаугурации, то есть, до 20 января.