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Госдеп: Трамп до инаугурации может потребовать от РФ отвести войска

Госдеп: Трамп до инаугурации может потребовать от РФ отвести войска

TASS/AP/Julia Demaree Nikhinson Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп при победе на выборах может потребовать от России отвести войска с Украины до официальной инаугурации, то есть, до 20 января.

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