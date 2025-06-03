Baza: группа мужчин похитила человека у Ярославского вокзала в Москве. Видео

В Москве на Ярославском вокзале был похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров.
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