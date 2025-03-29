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Максим Шевченко назвал добрых русских людей ксенофобами из-за их возмущения о выдаче в Мытищах мигрантам из Таджикистана сертификата

Максим Шевченко назвал добрых русских людей ксенофобами из-за их возмущения о выдаче в Мытищах мигрантам из Таджикистана сертификата

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Как стало известно, в своем интервью Максим Шевченко выразил свое мнение по поводу скандала, произошедшего в Мытищах Московской области.

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