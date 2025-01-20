Белорус смеха ради сделал фальшивый банк и создал токен. Через неделю проснулся миллионером

Что будет, если объединить абсурдный юмор, криптотехнологии и абсолютное отсутствие страха перед нелепыми экспериментами? Белорусский блогер под ником Nowkie решил выяснить это, выдумав банк с говорящим названием «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии