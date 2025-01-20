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TRENDYMEN

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Белорус смеха ради сделал фальшивый банк и создал токен. Через неделю проснулся миллионером

Белорус смеха ради сделал фальшивый банк и создал токен. Через неделю проснулся миллионером

Что будет, если объединить абсурдный юмор, криптотехнологии и абсолютное отсутствие страха перед нелепыми экспериментами? Белорусский блогер под ником Nowkie решил выяснить это, выдумав банк с говорящим названием «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед».

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Комментарии
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Alex Nемо
нет предела жадности и тупости...
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