Белорус смеха ради сделал фальшивый банк и создал токен. Через неделю проснулся миллионером

Что будет, если объединить абсурдный юмор, криптотехнологии и абсолютное отсутствие страха перед нелепыми экспериментами? Белорусский блогер под ником Nowkie решил выяснить это, выдумав банк с говорящим названием «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед».