В Москве в лесу нашли висящий на дереве мумифицированный труп

Страшную находку обнаружили в лесу Новой Москве. Житель посёлка Спортбазы Троицкого административного округа нашел в лесу Щаповского поселения ю мумифицированный труп, висящий на дереве, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Shot.