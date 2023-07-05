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В Москве в лесу нашли висящий на дереве мумифицированный труп

В Москве в лесу нашли висящий на дереве мумифицированный труп

Страшную находку обнаружили в лесу Новой Москве. Житель посёлка Спортбазы Троицкого административного округа нашел в лесу Щаповского поселения ю мумифицированный труп, висящий на дереве, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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