НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

122 подписчика

Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах

Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойной работе, а в случае наступления чрезвычайных ситуаций – обеспечить чёткий порядок действий, направленных на минимизацию негативных последствий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым