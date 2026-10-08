Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойной работе, а в случае наступления чрезвычайных ситуаций – обеспечить чёткий порядок действий, направленных на минимизацию негативных последствий.